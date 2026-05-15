Per Giovanni Pisano | convegno internazionale a un secolo dalla ricostruzione del Pergamo

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio 2026 si tiene a Pisa un convegno internazionale dedicato al centenario dalla ricostruzione del Pergamo. L’evento riunisce studiosi di diverse nazionalità che discuteranno dei lavori di restauro e delle scoperte fatte nel corso degli ultimi cento anni. La giornata prevede interventi di esperti nel campo dell’archeologia, dell’arte e della conservazione, con l’obiettivo di approfondire le tecniche utilizzate e i risultati ottenuti nel tempo. L’iniziativa si svolge nella sede universitaria locale.

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Pisa, 15 maggio 2026 – Un centenario che diventa occasione di riflessione scientifica ad ampio raggio. Il 25 e 26 maggio l'Opera della Primaziale Pisana organizza il convegno internazionale “Per Giovanni Pisano a cento anni dalla ricostruzione del Pergamo di Pisa”, in programma all'Auditorium Giuseppe Toniolo in piazza Arcivescovado. L'appuntamento cade nel centenario della ricomposizione del Pergamo giovanneo della Cattedrale di Pisa (1926-2026) e mette allo stesso tavolo i principali interlocutori scientifici che si occupano dei tre grandi pergami lasciati da Giovanni Pisano: quelli di Pisa, Siena e Pistoia. Il convegno si articola in due giornate di lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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