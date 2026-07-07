Nuove prospettive per l’ immunoterapia. Secondo un nuovo studio internazionale, le cellule che si muovono in gruppo rendono il tumore al seno più invasivo, ma anche più intercettabile dal sistema immunitario. Lo studio guidato dall’Italia con l’Ifom, l ’Istituto Airc di Oncologia Molecolare di Milano, e pubblicato a maggio e in attesa di modifiche sulla rivista Nature Communication, si è concentrato sul carcinoma duttale in situ, una forma precoce di tumore al seno che rappresenta oltre il 20% delle diagnosi. In questa forma tumorale, le cellule cancerose – come in un branco – crescono e spesso rimangono all’interno della ghiandola mammaria, ma in alcune pazienti il tumore si evolve in questa maniera più invasiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così il “branco” delle cellule rendono il tumore al seno più aggressivo, ma anche più intercettabile. Lo studio

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A fool bullied,sleeps with pigs.however,he's war god.Now Sister in law and fight to bear his child

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