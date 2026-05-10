Tumore al seno in Trentino | lo screening salva il 40% delle donne

In Trentino, uno studio recente rivela che lo screening mammografico permette di individuare il tumore al seno in circa il 40% delle donne coinvolte. Le autorità sanitarie stanno ampliando le fasce di età coperte dal programma, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi precoce. Tuttavia, negli ultimi mesi si registra un lieve aumento dei nuovi casi di tumore alla mammella nella regione.

? Domande chiave Come influisce l'estensione dello screening alle nuove fasce d'età?. Perché i nuovi casi in Trentino mostrano un lieve aumento?. Come si sta trasformando il supporto psicologico per le pazienti?. Cosa serve per eliminare i ritardi tra diagnosi e terapia?.? In Breve Oltre 600 nuove diagnosi annue colpiscono le donne nella Provincia Autonoma di Trento.. Circa 5mila donne trentine convivono attualmente con una diagnosi di neoplasia mammaria.. Lo screening mammografico è stato esteso alle donne sopra i 49 e 70 anni.. Associazioni Salute Donna e Salute Uomo hanno promosso il confronto a Palazzo della Regione.. Oltre 600 nuove diagnosi di tumore al seno colpiscono ogni anno le donne nella Provincia Autonoma di Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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