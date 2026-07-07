Cos' è la giustizia riparativa

La giustizia riparativa non è una semplice misura, ma un percorso che coinvolge direttamente le persone interessate. Si tratta di un processo che si svolge attraverso un cammino personale, dentro la propria mente e sulla propria pelle, e che si realizza principalmente in collaborazione con un’altra persona. Questo approccio mira a ristabilire un equilibrio tra le parti coinvolte, privilegiando il dialogo e la comprensione reciproca.

Chiamarla “misura” sarebbe sbagliato in partenza: la “giustizia riparativa” è piuttosto un cammino. Un percorso che si fa sulla propria pelle, dentro la propria testa e, prima di ogni altra cosa, insieme a qualcun altro. Due paletti, per sgombrare il campo dagli equivoci. Il primo: della pena non cancella niente, non un giorno, non una virgola; la sentenza resta quella, i procedimenti giudiziari proseguono per la loro strada come se nulla fosse. Il secondo: il suo peso è quasi simbolico, perché lo scopo non è «riparare il danno». Non a caso la riforma Cartabia che l’ha introdotta parla di «azioni consapevoli e responsabili verso l’altro che possano ridare significato, laddove possibile, ai legami fiduciari fra le persone». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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