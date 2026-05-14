Inaugurato il primo centro di giustizia riparativa di Roma Capitale cos' è e come si accede al servizio
È stato aperto a Roma il primo centro dedicato alla giustizia riparativa. Si tratta di uno spazio in cui vittime e autori di reato possono incontrarsi per dialogare e confrontarsi. L’obiettivo è offrire un’opportunità di confronto diretto, volto a favorire il riconoscimento delle conseguenze delle azioni e a promuovere percorsi di risoluzione. Per accedere ai servizi, è possibile rivolgersi direttamente al centro, che fornisce informazioni e supporto alle parti coinvolte.
Un luogo di incontro tra la vittima e l'autore del reato, per favorire un momento di dialogo e confronto. Apre al numero 10 di via Borgo Pio, nel quartiere Prati di Roma, il primo centro per la giustizia riparativa di Roma Capitale. Uno spazio protetto e riservato dedicato al dialogo tra le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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