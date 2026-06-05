la giustizia riparativa istituito un centro a firenze

Notizia in breve

È stato istituito un Centro dedicato alla giustizia riparativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena. La notizia è stata comunicata dal dipartimento stesso, senza ulteriori dettagli sulle modalità di funzionamento o sui soggetti coinvolti. La creazione del centro si inserisce in un progetto di ricerca e sperimentazione nel campo delle pratiche riparative. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.