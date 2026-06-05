La giustizia riparativa Istituito un Centro a Firenze
È stato istituito un Centro dedicato alla giustizia riparativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena. La notizia è stata comunicata dal dipartimento stesso, senza ulteriori dettagli sulle modalità di funzionamento o sui soggetti coinvolti. La creazione del centro si inserisce in un progetto di ricerca e sperimentazione nel campo delle pratiche riparative. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.
E’ il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena a far sapere che è istituito il Centro per la giustizia riparativa del Distretto della Corte d’Appello di Firenze, deliberata dal Comune di Firenze il 27 aprile 2026 e affidata all’ente del Terzo settore ’Aleteia – Studi e ricerche giustizia riparativa’. L’istituzione del Centro – sottolinea il professor Mario Perini, direttore del Dipartimento universitario senese – rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel percorso avviato con la convenzione tra l’ Università degli Studi di Firenze, l’ Università di Pisa, l’ Università di Siena e il Comune di Firenze per l’attivazione del Master interateneo di I livello in ’Mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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