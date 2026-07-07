A Vitulano si è svolta la presentazione di un nuovo corso di uncinetto rivolto a bambine tra i 9 e i 12 anni. La partecipazione è stata elevata, con molte bambine e genitori presenti. L’evento ha ricevuto un riscontro positivo da parte delle mamme e della comunità locale, che hanno mostrato entusiasmo per questa iniziativa. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti A Vitulano ottimo consenso e una significativa partecipazione hanno accompagnato la presentazione del nuovo corso di uncinetto rivolto alle bambine dai 9 ai 12 anni, un’iniziativa che ha riscosso grande apprezzamento da parte delle mamme e dell’intera comunità. Il progetto, fortemente voluto e promosso dalla Presidente dell’associazione Enza D’Afflitto, conferma ancora una volta l’importanza di investire in attività che favoriscono l’aggregazione, la socializzazione e la crescita personale delle nuove generazioni. “Momenti come questi rappresentano un’opportunità preziosa per imparare un’antica arte manuale, ma soprattutto per condividere esperienze, instaurare nuove amicizie e vivere insieme occasioni di serenità che fanno bene al cuore”, ha dichiarato la Presidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corso di uncinetto per bambine: successo a Vitulano

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