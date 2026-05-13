Corso di collana all’uncinetto e cristalli | crea il tuo gioiello unico

Da veronasera.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un workshop offre l’opportunità di imparare a realizzare una collana all’uncinetto, combinando la tecnica del lavoro ai ferri con l’uso dei cristalli. L’evento si rivolge a chi desidera creare un gioiello personalizzato e unisce praticità a un aspetto estetico. Durante l’incontro si svolgeranno esercitazioni pratiche e dimostrazioni, guidate da esperti del settore. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono sperimentare questa tecnica artigianale.

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Ti piacerebbe imparare l'arte di intrecciare luce e filato? Partecipa al nostro workshop esclusivo dedicato alla creazione di una collana artigianale, unendo la tecnica dell’uncinetto allo splendore dei cristalli. L'appuntamento è per martedì 9 giugno alle ore 18, nell'atmosfera accogliente e.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Collana a Catena all’Uncinetto FACILE | Tutorial Gioielli Handmade

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