Corso di collana all’uncinetto e cristalli | crea il tuo gioiello unico

Un workshop offre l’opportunità di imparare a realizzare una collana all’uncinetto, combinando la tecnica del lavoro ai ferri con l’uso dei cristalli. L’evento si rivolge a chi desidera creare un gioiello personalizzato e unisce praticità a un aspetto estetico. Durante l’incontro si svolgeranno esercitazioni pratiche e dimostrazioni, guidate da esperti del settore. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono sperimentare questa tecnica artigianale.

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