Brescia | mini corso di uncinetto

A Brescia si svolge un mini corso di uncinetto dedicato a chi desidera realizzare un top estivo con le proprie mani. La serata si svolge in un ambiente tranquillo, dove un’insegnante esperta guida i partecipanti attraverso le tecniche di base dell’uncinetto, con l’obiettivo di creare capi di moda. L’evento si rivolge a principianti e offre un’opportunità di apprendimento pratico in un’atmosfera intima. Durante l’incontro, si imparano i passaggi fondamentali per lavorare il filato e realizzare un capo estivo.

Cre il tuo top estivo con le tue mani. Una serata pratica in un ambiente intimo e accogliente, guidata da un’insegnante esperta, per imparare le basi dell’uncinetto applicato alla moda. Ogni capo sarà unico proprio perché lo fai tu. Gruppo ristretto per un’esperienza di qualità.Mercoledì 20 e 27. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Brescia: mini corso di uncinettoCre il tuo top estivo con le tue mani. Una serata pratica in un ambiente intimo e accogliente, guidata da un’insegnante esperta, per imparare le basi dell’uncinetto applicato alla moda. Ogni capo sarà ... bresciatoday.it