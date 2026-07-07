Il futuro dello stadio del Napoli è stato al centro di un confronto tra il presidente del club, il Comune e la Regione. Durante l'evento di presentazione della nuova maglia del Centenario, si è parlato anche di possibili dialoghi e collaborazioni riguardo all’area. Non sono state fornite date o dettagli specifici sui piani o sugli accordi. La discussione si è concentrata sulla volontà di avviare un confronto per affrontare le questioni legate alla struttura.

Il futuro dello stadio del Napoli torna al centro del dibattito. Durante la presentazione della nuova maglia del Centenario, oltre ai temi sportivi, è stato affrontato anche il progetto relativo ai futuri impianti del club, con un confronto tra Aurelio De Laurentiis, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il punto di partenza è chiaro: se il Napoli vorrà costruire un nuovo impianto, dovrà sostenerne interamente i costi attraverso investimenti privati. Il presidente azzurro ha rilanciato la necessità di aprire un confronto istituzionale per valutare il futuro del club sotto il profilo infrastrutturale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, stadio al centro del confronto: De Laurentiis apre al dialogo con Comune e Regione”

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NUOVO STADIO NAPOLI: DE LAURENTIIS DICE ADDIO AL MARADONA, PROGETTO SHOCK

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