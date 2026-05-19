Antonio Conte e il Napoli potrebbero concludere il loro rapporto al termine della stagione, a meno di ulteriori sviluppi. Le trattative tra le parti si sono concluse con un saluto formale, senza ulteriori accordi. Il presidente del club e l’allenatore sembrano essere pronti a separarsi, secondo quanto riportato da fonti vicine alla società. Finora non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle modalità o sui tempi di questa possibile separazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI — Se non arriverà un nuovo colpo di scena, Antonio Conte e il Napoli sono destinati a separarsi al termine della stagione. Ma sarà un addio molto diverso da quelli che solitamente agitano il calcio italiano: niente guerre, tensioni o battaglie economiche. Soltanto una stretta di mano tra due uomini che, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, hanno costruito un rapporto che va ben oltre il semplice lavoro. Il Corriere dello Sport sottolinea come il rapporto tra i due sia diventato negli anni anche profondamente familiare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, addio con una stretta di mano: De Laurentiis e Antonio pronti a separarsi da amici”

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