Nelle ultime ore si è parlato di incontri tra il presidente di una squadra di calcio e i loro allenatori, con alcune riunioni che si sarebbero svolte in modo riservato. In particolare, si dice che un colloquio tra l’allenatore e il presidente sia già avvenuto senza che fosse necessario organizzare un incontro ufficiale. La discussione riguarda anche le possibili strategie per il futuro, con alcuni nomi che vengono accostati alle decisioni sui piani tecnici della squadra.

2026-05-18 08:28:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Non servirà nessun incontro: quel che doveva essere tra Conte e De Laurentiis è già stato nella riservatezza più totale, così come voleva l’allenatore, e da ieri è già domani. Ufficialmente, il neonato ( la decisione) partorito (citando Antonio ) un mese fa sarà presentato al mondo dopo l’ultima partita della stagione con l’Udinese al Maradona: continuiamo insieme, ci salutiamo qua. Ma l’aria, ufficiosamente, è piena di indizi che anticipano l’addio, la separazione a un anno dalla scadenza del contratto. Corsi e ricorsi: un’estate fa, ancora una volta la storia di noi due. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Napoli, De Laurentiis pensa a Sarri e studia Italiano: tutti gli scenari

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