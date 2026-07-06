Persi i contatti da giorni con una coppia di escursionisti ricerche tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto

Sono in corso ricerche tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto per due escursionisti dispersi da diversi giorni. La coppia, composta da un uomo di 41 anni e una donna di 38, aveva in programma di raggiungere il rifugio Padova attraverso la Val d'Arade. Le operazioni di ricerca sono condotte dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino.

In corso tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto le ricerche di due escursionisti, un uomo di 41 anni e una donna di 38, dispersi da giorni. La coppia doveva raggiungere il rifugio Padova passando per la Val d'Arade, impegnati nelle operazioni Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Marito e moglie di Ancona dispersi in montagna tra Veneto e Friuli, ore di apprensione per la coppia di escursionisti. L'ultimo contatto mercoledì scorsoUn marito e una moglie di Ancona, di 41 e 38 anni, sono dispersi da mercoledì tra le montagne del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

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