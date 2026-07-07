Coppa Italia e Campionato | le date La Robur si prepara al ritiro

La stagione sportiva 2026-2027 sarà ufficialmente aperta con le date pubblicate dal Dipartimento interregionale della Lnd. La Robur si prepara al ritiro, mentre le squadre di Serie D devono presentare la domanda di iscrizione entro le 14 di venerdì prossimo. La data di inizio del campionato e della Coppa Italia non sono ancora state comunicate.

In attesa delle 14 di venerdì prossimo, termine ultimo per i club di Serie D aventi diritto, di presentare domanda di iscrizione al campionato 20262027, il Dipartimento interregionale della Lnd ha ufficializzato le date della nuova stagione sportiva. Domenica 23 agosto partirà la Coppa Italia, mentre il campionato prenderà il via domenica 6 settembre. Sabato 12 settembre aprirà i battenti il campionato nazionale Juniores. Il conto alla rovescia, insomma, è iniziato. La Robur, in attesa di nuove, attese, ufficialità, sia per quanto riguarda l’organigramma societario (dopo il ‘no’ di Massimiliano Mazzei è immaginabile comunque l’arrivo di una... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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