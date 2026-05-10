Appiano Gentile Inter | si prepara la finale della Coppa Italia

L'Inter si avvicina alla finale di Coppa Italia con le ultime novità sulla formazione, le condizioni degli infortunati e i tempi di recupero. A pochi giorni dall'impegno, la squadra si sta preparando ad affrontare l'importante appuntamento, mentre alcune giocatrici sono diffidate. Le notizie arrivano direttamente da Appiano Gentile, dove il club tiene aggiornati i tifosi sulle condizioni del gruppo in vista della partita.

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Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Si prepara la finale della Coppa Italia. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: si prepara la finale della Coppa Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Appiano Gentile Inter: dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirinodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Argomenti più discussi: Finale di Coppa Italia, le attività di vigilia; Inter, il 21° scudetto anche ad Appiano Gentile; Inter, Calhanoglu si allena a parte: poche speranze per finale Coppa Italia; Vigilia Lazio-Inter Coppa Italia: ecco gli orari degli allenamenti e delle conferenze.