Appiano Gentile Inter | si prepara la finale della Coppa Italia
L'Inter si avvicina alla finale di Coppa Italia con le ultime novità sulla formazione, le condizioni degli infortunati e i tempi di recupero. A pochi giorni dall'impegno, la squadra si sta preparando ad affrontare l'importante appuntamento, mentre alcune giocatrici sono diffidate. Le notizie arrivano direttamente da Appiano Gentile, dove il club tiene aggiornati i tifosi sulle condizioni del gruppo in vista della partita.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Si prepara la finale della Coppa Italia. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com
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