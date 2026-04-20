Roma si prepara al gran finale del Para Climbing | il 2 maggio la Coppa Italia chiude il circuito 2026

A Roma si avvicina l’ultimo appuntamento del Para Climbing in Italia, con la terza e conclusiva tappa della Coppa Italia prevista per sabato 2 maggio. La competizione si svolgerà nel capoluogo e chiuderà il circuito 2026, coinvolgendo atleti provenienti da diverse regioni. L’evento rappresenta il momento finale di questa stagione per il settore paralimpico della disciplina.

Il Para Climbing italiano si prepara a vivere un fine settimana importante a Roma, dove sabato 2 maggio andrà in scena la terza e ultima tappa della Coppa Italia 2026. L’appuntamento è fissato all’impianto comunale Fulvio Bernardini, sede scelta per chiudere il circuito nazionale con una giornata che promette partecipazione e attenzione crescente attorno al movimento. Il programma non si fermerà però alla sola gara, perché nella mattinata di domenica 3 maggio è previsto anche un raduno dedicato agli atleti della selezione Nazionale Paraclimbing, aperto pure ai partecipanti della competizione del giorno precedente. La tappa capitolina rappresenta un momento chiave non solo per il valore agonistico, ma anche per il significato che assume nel percorso di crescita del settore.🔗 Leggi su Sportface.it

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