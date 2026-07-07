coppa del mondo dominano gli italiani longhi e palmucci comandano lo skeet

Nelle qualificazioni dello skeet femminile di Coppa del mondo, in corso al Trap Concaverde di Lonato del Garda, Giada Longhi ha ottenuto il miglior punteggio, distinguendosi tra le partecipanti. Anche nella gara maschile, gli italiani si sono collocati in testa, con Longhi e Palmucci che guidano la classifica. La competizione prosegue con le fasi finali previste nei prossimi giorni.

È sempre Giada Longhi la grande protagonista nelle qualificazioni dello skeet femminile di Coppa del mondo in corso al Trap Concaverde di Lonato del Garda (Bs). Dopo quattro serie di tiro, l’azzurra comanda in solitaria la classifica con 98 su 100 e precede di un piattello un quartetto composto dalle cinesi Yiting Jiang e Yufei Che, dalla slovacca Monika Stibrava e dalla svedese Victoria Laon, anche se non potrà concorrere per il successo, in quanto iscritta solamente per il ranking, senza diritto a prendere parte alla finale. In sesta posizione, a quota 96100, c’è l’altra italiana Sara Bongini, mentre Diana Bacosi non è andata oltre alla 27sima posizione con 93100, seguita da Martina Maruzzo con 92100 al 30simo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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