Coopservice il bilancio supera il miliardo | I numeri testimoniano la solidità e la qualità delle nostre persone
Il bilancio del Gruppo Coopservice ha superato il miliardo di euro. La società, attiva nel settore del facility management e della sicurezza, ha registrato risultati finanziari che riflettono la stabilità e la dimensione dell’azienda. Coopservice è considerata uno dei principali operatori del settore a livello nazionale, con una presenza consolidata nel mercato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui risultati economici o sulla distribuzione geografica.
Un bilancio che supera il miliardo per il Gruppo Coopservice, colosso reggiano e player di primo piano a livello nazionale nel mercato del facility management e della sicurezza. L’esercizio 2025, infatti, ha registrato un valore della produzione record pari a 1.088 milioni di euro, segnando una crescita del 4,4% rispetto all’anno precedente. Un risultato arrivato in un contesto macroeconomico complesso e gravato dall’impatto diretto sui costi derivante dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali. Nonostante ciò, il risultato netto del Gruppo si mantiene positivo per 843mila euro, sostenuto da un patrimonio netto consolidato di 162,6 milioni e da un margine operativo lordo (Ebitda) di 101,1 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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