Coopservice il bilancio supera il miliardo | I numeri testimoniano la solidità e la qualità delle nostre persone

Notizia in breve

Il bilancio del Gruppo Coopservice ha superato il miliardo di euro. La società, attiva nel settore del facility management e della sicurezza, ha registrato risultati finanziari che riflettono la stabilità e la dimensione dell’azienda. Coopservice è considerata uno dei principali operatori del settore a livello nazionale, con una presenza consolidata nel mercato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui risultati economici o sulla distribuzione geografica.