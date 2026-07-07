Convegno Opes a Roma | Impianti sportivi e Terzo settore opportunità per il futuro

Durante un convegno a Roma, si è discusso delle opportunità legate agli impianti sportivi e al Terzo settore, con particolare attenzione alle norme del Codice degli Appalti e del Codice del Terzo settore. L'evento ha visto un confronto tra i rappresentanti coinvolti, focalizzandosi sulle possibilità di sviluppo del sistema sportivo nazionale.

ROMA (ITALPRESS) – Durante il convegno “Enti e Impianti sportivi: tra il Codice degli Appalti e il Codice del Terzo settore”, si è tenuto un confronto proficuo sulla crescita del sistema sportivo nazionale. L’evento, che ha avuto luogo nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, ha avuto un focus particolare sulla gestione degli impianti sportivi e sul dialogo tra Pubblica Amministrazione e associazionismo. Il convegno è stato promosso dal senatore Raffaele Speranzon e organizzato da Opes, con il patrocinio di diverse istituzioni, tra cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Coni, Cip, Sport e Salute e Anci. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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