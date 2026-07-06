impianti sportivi e terzo settore a roma il convegno promosso da opes

A Roma si è svolto un convegno organizzato da Opes, dedicato agli impianti sportivi e al Terzo settore. L’evento ha riunito rappresentanti pubblici e associazioni per discutere sulla gestione degli impianti sportivi e sul rapporto tra amministrazioni pubbliche e mondo dell’associazionismo. L’obiettivo è stato favorire un confronto pratico e diretto, con attenzione alle modalità di collaborazione e gestione delle strutture sportive.

ROMA - Un confronto costruttivo per la crescita del sistema sportivo nazionale, con focus specifici sulla gestione degli impianti e sul dialogo tra Pubblica Amministrazione e mondo dell'associazionismo. E' quanto emerso all'interno della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in occasione del convegno "Enti e Impianti sportivi: tra il Codice degli Appalti e il Codice del Terzo settore". Promosso dal senatore Raffaele Speranzon e organizzato da Opes, in collaborazione con Anac e con il patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministro per lo Sport e i Giovani, Coni, Cip, Sport e Salute e Anci, l'incontro ha richiamato esperti del settore amministrativo, giuridico e sportivo e rappresentanti delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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