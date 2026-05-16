Terzo Settore e fiscalità Piacenza ospita un convegno per ODV e APS

Il 13 maggio a Piacenza si è svolto un convegno dedicato agli enti del Terzo settore, con particolare attenzione agli aspetti contabili, fiscali e amministrativi che coinvolgono le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà del settore, che hanno potuto approfondire le normative e le procedure relative alla gestione delle proprie attività. La giornata si è concentrata su aspetti pratici e regolamentari, senza prevedere interventi di carattere politico o opinioni personali.

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