Terzo Settore e fiscalità Piacenza ospita un convegno per ODV e APS

Da ilpiacenza.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio a Piacenza si è svolto un convegno dedicato agli enti del Terzo settore, con particolare attenzione agli aspetti contabili, fiscali e amministrativi che coinvolgono le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà del settore, che hanno potuto approfondire le normative e le procedure relative alla gestione delle proprie attività. La giornata si è concentrata su aspetti pratici e regolamentari, senza prevedere interventi di carattere politico o opinioni personali.

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Il 13 maggio scorso Piacenza ha ospitato un convegno formativo dedicato agli enti del Terzo settore (ETS), con un focus specifico sugli aspetti contabili, fiscali e amministrativi che riguardano le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS). L'evento si è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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