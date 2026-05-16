Terzo Settore e fiscalità Piacenza ospita un convegno per ODV e APS
Il 13 maggio a Piacenza si è svolto un convegno dedicato agli enti del Terzo settore, con particolare attenzione agli aspetti contabili, fiscali e amministrativi che coinvolgono le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà del settore, che hanno potuto approfondire le normative e le procedure relative alla gestione delle proprie attività. La giornata si è concentrata su aspetti pratici e regolamentari, senza prevedere interventi di carattere politico o opinioni personali.
Il 13 maggio scorso Piacenza ha ospitato un convegno formativo dedicato agli enti del Terzo settore (ETS), con un focus specifico sugli aspetti contabili, fiscali e amministrativi che riguardano le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS). L'evento si è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sullo stesso argomento
Terzo settore, al Senato il convegno “Oltre le appartenenze”ROMA (ITALPRESS) – Il futuro della rappresentanza del Terzo Settore e il suo ruolo nella tenuta sociale dell'Italia al centro del convegno “Oltre le...
Autismo, Modica ospita il convegno tra ricerca genetica e clinica? Punti chiave Come influenzeranno le nuove scoperte genetiche i trattamenti quotidiani dei pazienti? Quali metodi innovativi verranno proposti per...
Il convegno dedicato alla fiscalità del terzo settore al servizio del variegato mondo del volontariato Anpas Piacenza Ugdcec Piacenza - Unione Giovani Dottori Commercialisti Piacenza facebook
#dalterritorio #eventi @CittaMetro_FI Convegno annuale sul Terzo Settore in Palazzo Medici Riccardi l'11 maggio. Presente la sindaca metropolitana, Sara Funaro. INFO: tinyurl.com/46z2bje5 x.com
Salari reali per settore d'impiego (2014-2024) reddit
Terzo settore, una nuova visioneOltre 140 mila realtà registrate del Terzo Settore costituiscono l'ossatura dell'economia sociale del Paese. Per loro il Governo ha varato una riforma fiscale che si è concretizzata in una circolare d ... rainews.it
Terzo settore e fiscalità, il convegno con gli esperti a PiacenzaNei giorni scorsi si è tenuto un importante appuntamento formativo dedicato agli Enti del Terzo Settore (Ets), con particolare attenzione agli aspetti ... piacenzasera.it