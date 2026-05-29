Se gli italiani sono così affezionati agli stabilimenti non è solo per ragioni di comfort Ma anche perché trovare un tratto di spiaggia libera è sempre più difficile I dati di Altroconsumo e la petizione per cambiare il sistema

Notizia in breve

Secondo dati di Altroconsumo, trovare un'area di spiaggia libera è sempre più complicato, spingendo molti italiani a preferire stabilimenti balneari. La difficoltà nel trovare spazi gratuiti al mare ha portato a una crescente pressione sui servizi a pagamento, con molte famiglie che si preparano a spendere di più per le vacanze estive 2026. La situazione evidenzia come la disponibilità di tratti di spiaggia libera sia diminuita nel tempo, influenzando le scelte di chi cerca un momento di relax senza costi aggiuntivi.