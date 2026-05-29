Se gli italiani sono così affezionati agli stabilimenti non è solo per ragioni di comfort Ma anche perché trovare un tratto di spiaggia libera è sempre più difficile I dati di Altroconsumo e la petizione per cambiare il sistema
Secondo dati di Altroconsumo, trovare un'area di spiaggia libera è sempre più complicato, spingendo molti italiani a preferire stabilimenti balneari. La difficoltà nel trovare spazi gratuiti al mare ha portato a una crescente pressione sui servizi a pagamento, con molte famiglie che si preparano a spendere di più per le vacanze estive 2026. La situazione evidenzia come la disponibilità di tratti di spiaggia libera sia diminuita nel tempo, influenzando le scelte di chi cerca un momento di relax senza costi aggiuntivi.
M are amaro, si potrebbe intitolare l’estate 2026. Se il countdown per le vacanze estive è ufficialmente iniziato, per molte famiglie italiane il sogno di un lettino in riva al mare rischia di trasformarsi in un salasso. L’estate di quest’anno si preannuncia, infatti, come una delle più care di sempre sul fronte degli stabilimenti balneari, confermando il trend che negli ultimi anni ha reso il bagnasciuga un lusso per pochi. A dimostrarlo, l’ultima indagine di Altroconsumo dalla quale emerge una penisola divisa tra rincari a doppia cifra, da una parte, e progressiva riduzione di spiagge libere, dall’altra. L’Atlantico divora Reynisfjara: l’Islanda perde la sua spiaggia più famosa X Stabilimenti balneari sempre più cari. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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