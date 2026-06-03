concessioni scadute via per ora gli stabilimenti e la spiaggia torna libera

Le concessioni degli stabilimenti sulla spiaggia di Marinella sono scadute e sono stati rimossi temporaneamente. La spiaggia, ora libera, riporta un’atmosfera simile a quella degli anni Sessanta. La decisione riguarda le autorizzazioni che non sono state rinnovate, portando alla rimozione delle strutture balneari. Nessun intervento di ampliamento o nuove autorizzazioni è stato ancora annunciato. La spiaggia è ora accessibile senza restrizioni temporanee legate alle concessioni.

Sarzana (La Spezia), 3 giugno 2026 – Il paradiso all’improvviso. O se preferite, la spiaggia di Marinella che perde il senso del tempo e di colpo torna negli anni Sessanta. Prodigi e storture dell’era moderna. Uno scenario retrò che a qualche bagnante dai capelli bianchi ha riportato alla mente certe domeniche al mare negli anni ’60. Fra concessioni scadute e assegnazioni ancora da fare, sulla spiaggia sono spariti gli stabilimenti balneari, costretti ad abbattere in fretta e furia le strutture e salutare i vecchi clienti con messaggi via social. https:www.lanazione.itsarzanacronacamarinella-spiaggia-concessioni-lmhj7p65 Un cambiamento epocale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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