La Lombardia conferma la solidità del proprio sistema produttivo anche in un contesto internazionale caratterizzato da forti incertezze geopolitiche, tensioni commerciali e rallentamento della crescita europea. Nel primo trimestre del 2026 l’export regionale si è attestato a 40,9 miliardi di euro, un valore sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2025, a conferma della capacità delle imprese lombarde di mantenere la propria competitività sui mercati mondiali. Timidi segnali positivi arrivano anche dal credito alle imprese, cresciuto dell’ 1,3% rispetto al primo trimestre 2025, anche se il segno più riguarda prettamente Milano e provincia e non tocca le piccole imprese, che continuano a rappresentare l’anello più fragile nell’accesso ai finanziamenti. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Consiglio CNA Lombardia: export stabile a 40,9 mld e accesso al credito in timida ripresa

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