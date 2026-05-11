In Lombardia operano circa cento imprese nel settore farmaceutico, con metà di esse impegnate in studi clinici. La regione esporta farmaci per un valore di quasi 12 miliardi di euro all’anno, contribuendo in modo significativo alla produzione nazionale. Negli ultimi anni, l’Italia ha consolidato la sua posizione come protagonista nel mercato europeo dei farmaci, con la Lombardia che rappresenta un punto di riferimento importante in questa dinamica.

Se in fatto di farmaci l’Italia è ormai da qualche anno la locomotiva d’Europa, la Lombardia traina il settore nella Penisola. Con oltre 100 imprese, 25.300 addetti diretti e altri 30.000 nell’indotto, la farmaceutica lombarda rappresenta infatti circa la metà dell’intera presenza nazionale. Un primato che si riflette anche nella ricerca: qui si concentrano oltre il 50% degli studi clinici italiani, con investimenti in R&S pari a 640 milioni di euro e circa 2.500 addetti dedicati. Numeri importanti, quelli resi noti oggi in occasione dell’evento ‘Innovazione e produzione di valore. Industria farmaceutica in Italia, una leadership da difendere al tempo della Most Favored Nation’, organizzato da Farmindustria presso il sito Bayer HealthCare Manufacturing di Garbagnate Milanese.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci, Lombardia locomotiva d’Italia: 100 imprese, 50% studi clinici e 11,9 mld di export

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