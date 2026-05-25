la lombardia tra maxi export e mini credito

Ma come sta l’economia lombarda? Per l’importanza che ricopre questa regione per la tenuta del Sistema Paese la domanda è centrale. Diciamo allora che il bicchiere è mezzo pieno se prendiamo in esame la voce relativa all’export. Mentre è mezzo vuoto per quanto riguarda la condizione complessiva delle piccole e medie imprese. La cosiddetta locomotiva del Paese oggi viaggia a due velocità e questo è un risultato che deve far riflettere. Perché quando la Lombardia rallenta, il rischio concreto è che l’economia italiana nel suo complesso si muova affaticata. La buona notizia vede l’export nel 2025 (i dati li ha resi noti Cna Lombardia) raggiungere la ragguardevole cifra di 167 miliardi di euro (+22,4% rispetto al 2021) tenuto conto della situazione internazionale segnata da guerre e tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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