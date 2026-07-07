Consiglio aperto su Tre Valli e Flaminia
Durante il Consiglio comunale aperto a Spoleto sono stati discussi i collegamenti tra la città e Terni, con un focus sullo stato attuale e le future attività sulla strada delle Tre Valli e sulla Flaminia. La riunione ha coinvolto l’analisi delle infrastrutture viarie che collegano questa zona con Roma, evidenziando le opere previste e le condizioni delle strade principali.
SPOLETO - Collegamento Spoleto-Terni, Tre Valli o Flaminia? Le infrastrutture viarie sono state al centro del Consiglio comunale aperto che ha permesso di approfondire lo stato attuale e le prospettive sugli interventi previsti sulle principali vie di comunicazione con Roma. Il dibattito scaturisce da una mozione di Alleanza Civica e votata all’unanimità da tutte le forze politiche che impegna il sindaco a sollecitare le istituzioni per completare interventi già avviati da tempo. In aula sono intervenuti il sub commissario per la ricostruzione Fulvio Maria Soccodato, l’ assessore regionale ai trasporti Francesco De Rebotti, il presidente della Fondazione CaRiSpo Paolo Feliziani, il sindaco di Acquasparta Giovanni Montani, i consiglieri regionali Stefano Lisci e Enrico Melasecche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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