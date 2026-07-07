consiglio aperto su tre valli e flaminia

Notizia in breve

Durante il Consiglio comunale aperto a Spoleto sono stati discussi i collegamenti tra la città e Terni, con un focus sullo stato attuale e le future attività sulla strada delle Tre Valli e sulla Flaminia. La riunione ha coinvolto l’analisi delle infrastrutture viarie che collegano questa zona con Roma, evidenziando le opere previste e le condizioni delle strade principali.