Sesso a tre all' aperto a Villanova? È un fake la foto virale su Whatsapp a Viterbo

Da diverse ore, una foto che ritrae tre uomini coinvolti in un rapporto sessuale a cielo aperto viene condivisa su WhatsApp tra utenti di Viterbo, accompagnata dalla didascalia “a Villanova”. La fotografia è stata diffusa ripetutamente nelle varie chat, senza alcuna conferma ufficiale sulla sua autenticità o sulla località precisa dello scatto. Finora non ci sono prove che l’immagine rappresenti un evento reale o che sia stato scattato in quella zona.

Sta circolando da ore su Whatsapp dei viterbesi una fotografia di sesso a tre fra uomini, in pieno giorno e all'aria aperta, accompagnata dalla dicitura “a Villanova”, rilanciata decine se non centinaia di volte nelle varie chat.L'immagine è stata attribuita a un episodio avvenuto in un'area di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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