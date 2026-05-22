Sesso a tre all' aperto a Villanova? È un fake la foto virale su Whatsapp a Viterbo

Da viterbotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da diverse ore, una foto che ritrae tre uomini coinvolti in un rapporto sessuale a cielo aperto viene condivisa su WhatsApp tra utenti di Viterbo, accompagnata dalla didascalia “a Villanova”. La fotografia è stata diffusa ripetutamente nelle varie chat, senza alcuna conferma ufficiale sulla sua autenticità o sulla località precisa dello scatto. Finora non ci sono prove che l’immagine rappresenti un evento reale o che sia stato scattato in quella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sta circolando da ore su Whatsapp dei viterbesi una fotografia di sesso a tre fra uomini, in pieno giorno e all'aria aperta, accompagnata dalla dicitura “a Villanova”, rilanciata decine se non centinaia di volte nelle varie chat.L'immagine è stata attribuita a un episodio avvenuto in un'area di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La truffa sul mancato pagamento del pedaggio: ecco i messaggi fake che arrivano su WhatsAppE' stata segnalata una nuova truffa veicolata tramite WhatsApp, che coinvolge falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia.

Giorgia Meloni in intimo di pizzo in una foto AI FAKE virale, la Premier: "Mi hanno migliorata, ma attenzione è creata con intelligenza artificiale"Rilanciando la foto che la ritrae in lingerie bianca su un letto, Giorgia Meloni fa una battuta, "chi le ha realizzate mi ha anche migliorata...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web