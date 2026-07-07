Consenso dei sindaci Nicoletta Fabio al 53,5%

A poco più di tre anni dall’inizio del mandato, cresce il consenso dei senesi nei confronti della sindaca Nicoletta Fabio. Secondo il Governance Poll 2026, il sondaggio annuale realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia, Fabio cala di un punto e mezzo rispetto al 2025, ma comunque cresce di 1,3 punti rispetto al risultato ottenuto alle elezioni comunali del 2023. "Una prova di buona amministrazione, oltre che del buon lavoro che si percepisce anche dalla realtà dei fatti – commenta Bernardo Maggiorelli, capogruppo FdI in consiglio comunale –. Se la volontà della sindaca è ricandidarsi, saremo con lei, visti i tanti progetti in divenire e le tante cose da ultimare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Governance Poll, come cambia il gradimento del sindaco di Siena

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