Qualità della vita per età le ricette dei sindaci dei territori al top delle classifiche

I sindaci di Bolzano, Firenze e Trieste hanno commentato i risultati delle classifiche sulla qualità della vita per diverse fasce di età. I primi cittadini hanno espresso soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti, evidenziando i miglioramenti nelle loro città. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su eventuali criticità o sui piani futuri. Le reazioni si concentrano sui risultati positivi e sui progressi raggiunti nelle rispettive aree, senza approfondimenti su eventuali problematiche o strategie successive.

I risultati dell’indagine sulla Qualità della vita di bambini, giovani e anziani hanno colto di sorpresa i sindaci dei territori al top delle tre classifiche. «Non me lo aspettavo», dice al Sole 24 Ore il sindaco di Bolzano, la cui provincia è arrivata prima nella graduatoria dedicata ai giovani. «Una grande soddisfazione aver appreso di questo risultato, proprio nel giorno in cui terminava una manifestazione per noi molto cara e dedicata proprio ai più piccini», dichiara Sara Funaro, sindaca di Firenze, commentando il primo posto proprio per la Qualità della vita dei bambini, a poche ore dalla conclusione dell’iniziativa annuale «Firenze dei Bambini» (che quest’anno ha chiuso con 28mila presenze e oltre 300 eventi gratuiti dislocati nei luoghi principali della città). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Firenze prima per la qualità della vita dei bambini x.com

Indice della qualità della vita nel 2026 per fasce d'età de Il Sole 24 ORE: Firenze prima per i bambini, Gorizia per i giovani e Trieste per gli anziani reddit

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