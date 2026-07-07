Durante un'assemblea, si è sottolineato che la manifattura dovrebbe essere prioritaria nell’agenda politica ed economica, sia a livello nazionale che locale. È stata evidenziata l’importanza di una strategia che garantisca regole certe, autonomia energetica e sviluppo tecnologico.

FIRENZE – La manifattura deve tornare al centro assoluto dell’agenda politica ed economica, nazionale e locale, attraverso una visione strategica che metta al primo posto la certezza delle regole, l’autonomia energetica e lo sviluppo tecnologico. È questo il forte messaggio lanciato dal presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, Lapo Baroncelli, in occasione dell’assemblea annuale degli industriali di Firenze, Livorno e Massa Carrara, ospitata nella cornice del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sotto il titolo programmatico Sicurezza è sviluppo. Il nuovo corso industriale del territorio “. Un’assise aperta dalle note della... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Confindustria Toscana Centro e Costa in assemblea, Baroncelli: “Manifattura torni al centro dell’agenda politica”

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Baroncelli: Più coraggio per una svolta nellenergia

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