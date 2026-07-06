Assemblea Confindustria Toscana Orsini | Ue faccia i compiti a casa e metta al centro la politica industriale

Da firenzepost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’assemblea di Confindustria Toscana, il presidente ha chiesto all’Unione Europea di assumersi le proprie responsabilità e di concentrarsi sulla politica industriale. La richiesta è stata avanzata nel corso dell’intervento tenuto il 6 luglio 2026 al Teatro del Maggio. Nessun altro dettaglio sul contenuto dell’intervento o sulle decisioni prese durante l’assemblea è stato comunicato.

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FIRENZE – Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, è intervenuto oggi, 6 luglio 2026, ai lavori dell’assemblea di Confindustria Toscana al Teatro del Maggio. E ancora: “Confindustria ha 116 anni, ha superato tanti momenti e gli Stati Uniti sono un nostro partner e alleato, nel senso che abbiamo sempre un interscambio con un saldo positivo di oltre che 50 miliardi di euro. Quindi gli Usa sono un paese in cui i prodotti italiani vengono molto apprezzati. Credo che non serva neanche commentare”. “Noi – ha detto ancora – siamo a difesa delle istituzioni italiane perché io credo, da cittadino italiano, di qualsiasi colore politico sia, che attacchi alle istituzioni italiane in questo momento non servano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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