Primo maggio Cisal Catania | Il lavoro torni al centro dell' agenda politica

In occasione del Primo maggio, la Cisal di Catania ha sottolineato l'importanza di collocare il lavoro tra le priorità delle decisioni politiche e sociali. La giornata dei Lavoratori è stata occasione per chiedere alle istituzioni e alle parti sociali un impegno concreto su questo tema. La richiesta è che il lavoro venga considerato un elemento centrale nelle scelte strategiche del Paese.

In occasione della giornata del 1° Maggio – Festa dei Lavoratori, la Cisal Catania richiama con forza l’attenzione delle istituzioni, della politica e delle parti sociali sulla necessità di rimettere il lavoro al centro delle scelte strategiche del Paese.Una ricorrenza che non può e non deve.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Confesercenti: il commercio torni al centro dell’agenda politica di Avellino“Il futuro del commercio ad Avellino e in Irpinia, insieme alla necessità di una strategia di rilancio del terziario e di tutte le attività... Leggi anche: Primo Maggio, i sindacati rilanciano: «Lavoro dignitoso al centro» Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Primo maggio, Cisal Catania: Il lavoro torni al centro dell'agenda politica; Vertenza armatori siciliani, Cisal incontra Galvagno; Caro carburante, CISAL Catania al fianco degli armatori: Subito misure concrete per salvare il settore; Fondi e tetto massimo al prezzo del carburante: stop al blocco dello Stretto di Messina per il Primo Maggio. Caserta, Primo Maggio. Lavoro, diritti e futuro: l’analisi del segretario Cisal Ferdinando PalumboCaserta, 29 Aprile - In occasione del 1° maggio, il Segretario generale della Cisal Caserta, Ferdinando Palumbo, richiama l'attenzione sul significato ... sciscianonotizie.it Catania, CISAL e FAILP denunciano condizioni critiche al centro di meccanizzazione postaleUna denuncia durissima, che scuote uno dei simboli del sistema pubblico nazionale. CISAL Catania, unitamente alla FAILP Catania (Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici), puntano il ... blogsicilia.it Cisal Catania sostiene gli armatori siciliani contro il caro carburante e chiede aiuti urgenti. https://www.freepressonline.it/2026/04/29/vertenza-armatori-siciliani-cisal-incontra-galvagno/ #Catania #Cisal #Armatori #Pesca #Sicilia - facebook.com facebook