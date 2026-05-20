RAFA la docuserie su Rafael Nadal arriva su Netflix dal 29 maggio

Da spettacolo.periodicodaily.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rafael Nadal torna protagonista, questa volta fuori dal campo. Dal 29 maggio arriverà infatti su Netflix “RAFA”, la nuova docuserie in quattro episodi dedicata a una delle più grandi icone della storia del tennis mondiale. La serie promette di offrire uno sguardo intimo e senza precedenti sulla vita e sulla carriera del campione spagnolo, andando oltre le vittorie e i trofei per raccontare il lato più umano di Nadal. Attraverso immagini inedite, testimonianze esclusive e momenti privati, “RAFA” ripercorre il viaggio di un atleta che ha segnato un’epoca grazie a determinazione, resilienza e spirito di sacrificio. Al centro della narrazione ci saranno le leggendarie imprese al Roland Garros, le storiche rivalità con Roger Federer e Novak Djokovic, ma anche il dolore fisico e mentale affrontato nel corso di oltre vent’anni di carriera. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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