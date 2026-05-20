RAFA la docuserie su Rafael Nadal arriva su Netflix dal 29 maggio
Rafael Nadal torna protagonista, questa volta fuori dal campo. Dal 29 maggio arriverà infatti su Netflix “RAFA”, la nuova docuserie in quattro episodi dedicata a una delle più grandi icone della storia del tennis mondiale. La serie promette di offrire uno sguardo intimo e senza precedenti sulla vita e sulla carriera del campione spagnolo, andando oltre le vittorie e i trofei per raccontare il lato più umano di Nadal. Attraverso immagini inedite, testimonianze esclusive e momenti privati, “RAFA” ripercorre il viaggio di un atleta che ha segnato un’epoca grazie a determinazione, resilienza e spirito di sacrificio. Al centro della narrazione ci saranno le leggendarie imprese al Roland Garros, le storiche rivalità con Roger Federer e Novak Djokovic, ma anche il dolore fisico e mentale affrontato nel corso di oltre vent’anni di carriera. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
The one. The only. Welcome to Jeddah, Rafael Nadal
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Il lato più intimo di Rafa Nadal in una nuova docuserie presto su NetflixPer anni, Rafa Nadal ci ha abituati all'impossibile: trasformare il dolore in routine, l’epopea in abitudine e la resistenza in una forma di identità.
Rafa, la docuserie su Rafael Nadal, uscirà il 29 maggio su Netflix! x.com/netflix/status… x.com
Dal 29 maggio su Netflix arriva Rafa, la docu-serie dedicata ad una delle leggende più grandi della storia del tennis facebook
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