Il 29 maggio arriva su Netflix la docuserie Rafa
Il 29 maggio Netflix ha programmato la messa in onda della nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal. La serie propone immagini e interviste che approfondiscono aspetti della carriera e della vita personale del tennista spagnolo, rendendo accessibili dettagli finora meno noti al pubblico. La produzione si concentra su momenti significativi e sui traguardi raggiunti dall’atleta nel corso degli anni, offrendo un racconto completo delle sue esperienze nel mondo dello sport. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dalla data indicata.
In arrivo il 29 maggio, la nuova docuserie Netflix su Rafael Nadal offre uno sguardo senza precedenti sulla vita di uno dei più grandi tennisti nella storia dello sport. I quattro episodi ripercorrono il suo percorso dall’infanzia alla stagione finale dell’ATP Tour nel 2024, con filmati inediti e un accesso esclusivo alla sua cerchia ristretta: RAFA va oltre i trofei e le vittorie per mettere in primo piano il lato umano della carriera del campione: l’impegno incessante, la pressione fisica ed emotiva e la continua battaglia contro i propri limiti. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
Rafa - Trailer del documentario Netflix sulla leggenda del tennis Rafa Nadal
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