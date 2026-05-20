Il 29 maggio arriva su Netflix la docuserie Rafa

Da sportintv.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 maggio Netflix ha programmato la messa in onda della nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal. La serie propone immagini e interviste che approfondiscono aspetti della carriera e della vita personale del tennista spagnolo, rendendo accessibili dettagli finora meno noti al pubblico. La produzione si concentra su momenti significativi e sui traguardi raggiunti dall’atleta nel corso degli anni, offrendo un racconto completo delle sue esperienze nel mondo dello sport. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dalla data indicata.

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In arrivo il 29 maggio, la nuova docuserie Netflix su Rafael Nadal offre uno sguardo senza precedenti sulla vita di uno dei più grandi tennisti nella storia dello sport. I quattro episodi ripercorrono il suo percorso dall’infanzia alla stagione finale dell’ATP Tour nel 2024, con filmati inediti e un accesso esclusivo alla sua cerchia ristretta: RAFA va oltre i trofei e le vittorie per mettere in primo piano il lato umano della carriera del campione: l’impegno incessante, la pressione fisica ed emotiva e la continua battaglia contro i propri limiti. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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Rafa - Trailer del documentario Netflix sulla leggenda del tennis Rafa Nadal

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