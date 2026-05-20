Il 29 maggio arriva su Netflix la docuserie Rafa

Il 29 maggio Netflix ha programmato la messa in onda della nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal. La serie propone immagini e interviste che approfondiscono aspetti della carriera e della vita personale del tennista spagnolo, rendendo accessibili dettagli finora meno noti al pubblico. La produzione si concentra su momenti significativi e sui traguardi raggiunti dall’atleta nel corso degli anni, offrendo un racconto completo delle sue esperienze nel mondo dello sport. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dalla data indicata.

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