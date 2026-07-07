Durante il fine settimana, i carabinieri hanno effettuato controlli presso due eventi reggae nei laghi. In totale sono state identificate circa 150 persone e una è stata arrestata. Le forze dell’ordine hanno verificato il rispetto delle normative e la regolarità delle attività in corso. Nessun altro episodio di rilievo è stato segnalato durante le operazioni.

Al Zion Festival controlli dei carabinieri: un arresto e 150 persone controllate. Nella serata di sabato 4 luglio i carabinieri della compagnia di Portomaggiore, col supporto dei colleghi del comando provinciale di Ferrara e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna, hanno messo in campo un servizio di controllo straordinario in località Gambulaga di Portomaggiore, nell’area a ridosso dell’agriturismo ‘Ai due laghi del Verginese’ dove, come ogni estate, anche quest’anno - dal 2 al 5 luglio - si è svolto lo ‘Zion festival’, un evento musicale con una serie di concerti di musica di tipo ‘reggae’, che attira giovani da tutta Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerti reggae ai due laghi. Un arresto e 150 persone controllate

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