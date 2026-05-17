Movida controllate 150 persone e 3 locali
Durante la settimana appena trascorsa, il Questore ha disposto controlli in diverse aree della città, tra cui la zona della stazione ferroviaria e le vie circostanti, via Colombo, via Roma, viale Dante, via Alberoni e viale Pubblico Passeggio. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. Sono state identificate circa 150 persone e sono stati ispezionati tre locali della movida.
Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, via Colombo, via Roma, viale Dante, via Alberoni, viale Pubblico Passeggio) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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