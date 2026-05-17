Movida controllate 150 persone e 3 locali

Durante la settimana appena trascorsa, il Questore ha disposto controlli in diverse aree della città, tra cui la zona della stazione ferroviaria e le vie circostanti, via Colombo, via Roma, viale Dante, via Alberoni e viale Pubblico Passeggio. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. Sono state identificate circa 150 persone e sono stati ispezionati tre locali della movida.

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Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, via Colombo, via Roma, viale Dante, via Alberoni, viale Pubblico Passeggio) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Movida, la polizia controlla tre locali e 312 personeDurante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (stazione ferroviaria e vie... Multe ai locali della movida: identificate oltre 30 personeNella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti a intensificare il controllo del territorio nelle aree della... Cervia, 150 persone controllate in un’operazione di tutte le forze dell’ordineCervia (Ravenna), 6 luglio 2025 - Sono state 150 le persone, di cui 27 cittadini stranieri (18 dei quali con precedenti di polizia), controllate nell’operazione ad ‘alto impatto’ effettuata ieri sera ... ilrestodelcarlino.it Movida sicura a Catania: quasi 400 persone controllate, sanzioni e sequestri nel weekendCATANIA - Weekend di controlli serrati a Catania nell’ambito dell’operazione Movida Sicura, coordinata dalla Polizia di Stato su disposizione del ... newsicilia.it