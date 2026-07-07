Con il dito incastrato nell’impastatrice | operaia ferita a Estensi

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un infortunio sul lavoro si è verificato ieri in un negozio di pasta fresca a Lido Estensi. Una donna ha subito una ferita dopo aver incastrato il dito nell’impastatrice. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la donna è stata portata in ospedale per le cure. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sulle cause dell’incidente.

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C’è stato un infortunio sul lavoro in un negozio di pasta fresca al Lido Estensi nella giornata di ieri. Una signora, intenta a lavorare con un’impastatrice, è rimasta incastrata con un dito nell’ingranaggio della macchina che serve per fare la sfoglia e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio che hanno provveduto a liberarla, forzando l’ingranaggio, nel quale era rimasto incastrato il dito della signora, dimostrando la consueta professionalità. Per la liberazione dell’intervento del dito che era rimasto incastrato non è stata necessario meno di una mezz’ora da parte della squadra dei cinque vigili del fuoco giunti sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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