Un infortunio sul lavoro si è verificato ieri in un negozio di pasta fresca a Lido Estensi. Una donna ha subito una ferita dopo aver incastrato il dito nell’impastatrice. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la donna è stata portata in ospedale per le cure. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sulle cause dell’incidente.

C’è stato un infortunio sul lavoro in un negozio di pasta fresca al Lido Estensi nella giornata di ieri. Una signora, intenta a lavorare con un’impastatrice, è rimasta incastrata con un dito nell’ingranaggio della macchina che serve per fare la sfoglia e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio che hanno provveduto a liberarla, forzando l’ingranaggio, nel quale era rimasto incastrato il dito della signora, dimostrando la consueta professionalità. Per la liberazione dell’intervento del dito che era rimasto incastrato non è stata necessario meno di una mezz’ora da parte della squadra dei cinque vigili del fuoco giunti sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con il dito incastrato nell’impastatrice: operaia ferita a Estensi

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