Incidente sul lavoro a Busseto | operaia ferita in azienda

Nella mattinata di oggi, 8 maggio, si è verificato un incidente sul lavoro in un’azienda di Busseto. Alle 8.52, all’interno della struttura, una donna di 57 anni ha riportato ferite mentre svolgeva le proprie mansioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale per le cure del caso. La dinamica precisa dell’incidente è ancora da chiarire.

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Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 8 maggio, a Busseto. L’allarme è scattato alle 8.52 all’interno di un’azienda del territorio, dove una lavoratrice di 57 anni è rimasta ferita durante l’attività lavorativa.Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incidente sul lavoro a Settimo Torinese: operaia rimane incastrata in un macchinarioUn'operaia è rimasta ferita rimanendo incastrata con i capelli in un macchinario in una ditta di via De Nicola a Settimo Torinese nella prima... Incidente sul lavoro in un salumificio di Tizzano: operaia trasportata al pronto soccorso del MaggioreNel primo pomeriggio di giovedì 16 aprile si è verificato un incidente sul lavoro all'interno di un salumificio che si trova in località Capoponte,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Malore sul lavoro a Brembate Sopra, grave 28enne; Incidente sul lavoro a Orbassano: operaio resta con la mano incastrata in un macchinario, è grave in ospedale; Infortunio sul lavoro all’Interporto di Fontevivo: operaio colpito alla testa da una lamiera; Infortunio nell'ex area Expo, operaio ferito al collo da un flessibile: è grave. Malore sul lavoro a Brembate Sopra, grave 28enneI mezzi di soccorso allertati dalla centrale operativa del 112 sono intervenuti in codice rosso, giovedì 7 maggio all’alba, in un’azienda di via Giulio Terzi di Sant’Agata a Brembate Sopra per un i ... ecodibergamo.it Incidente in un impianto rifiuti: muore sul lavoro operaio di 37 anniAncora una giovane vita spezzata sul lavoro nella nostra regione, proprio nella giornata mondiale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e mentre il governo annunciava con toni trionfalisti ... napoli.repubblica.it ULTIM’ORA - Taranto, scontro tra auto nel quartiere Paolo VI Incidente stradale nella mattinata di venerdì 8 maggio nel quartiere Paolo VI di Taranto, all’incrocio tra via della Liberazione e via Paolo Sasso. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto facebook #AgataCentasso, messaggio ai fan dopo il terribile incidente: "Sorrido nascondendo nuovi traumi..." x.com