Anello incastrato il dito si gonfia | provvidenziale intervento dei vigili del fuoco
Oggi pomeriggio a Brindisi, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino per rimuovere un anello rimasto incastrato su un dito gonfio di un paziente. L’intervento è durato alcuni minuti e ha permesso di liberare il dito senza complicazioni. La squadra dei vigili del fuoco ha utilizzato strumenti specifici per estrarre l’anello e alleviare il disagio del paziente.
BRINDISI - Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Brindisi è intervenuta oggi pomeriggio (lunedì 11 maggio) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per la rimozione di un anello da un dito gonfio di un paziente.L’operazione, effettuata con attrezzature specifiche in.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Anello incastrato nel dito, donna chiede aiuto ai Vigili del Fuoco facebook
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