Anello incastrato il dito si gonfia | provvidenziale intervento dei vigili del fuoco

Oggi pomeriggio a Brindisi, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino per rimuovere un anello rimasto incastrato su un dito gonfio di un paziente. L’intervento è durato alcuni minuti e ha permesso di liberare il dito senza complicazioni. La squadra dei vigili del fuoco ha utilizzato strumenti specifici per estrarre l’anello e alleviare il disagio del paziente.

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