Comunicato Stampa | Non autosufficienza e accesso alle Case di riposo

Notizia in breve

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, le consigliere regionali del Pd hanno discusso sull'accesso alle case di riposo per le persone non autosufficienti. Sono stati presentati dati sul numero di richieste e sui criteri di ammissione. La discussione si è concentrata sulle modalità di accesso e sulle eventuali criticità nel sistema di assegnazione. Nessuna decisione è stata presa, ma si è deciso di approfondire il tema nelle prossime riunioni.