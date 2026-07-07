Comunicato Stampa | Non autosufficienza e accesso alle Case di riposo
Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, le consigliere regionali del Pd hanno discusso sull'accesso alle case di riposo per le persone non autosufficienti. Sono stati presentati dati sul numero di richieste e sui criteri di ammissione. La discussione si è concentrata sulle modalità di accesso e sulle eventuali criticità nel sistema di assegnazione. Nessuna decisione è stata presa, ma si è deciso di approfondire il tema nelle prossime riunioni.
Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, le consigliere regionali del Pd Chiara Luisetto, Vicepresidente della commissione consiliare competente in politiche sociosanitarie, Anna Maria Bigon e Monica Sambo, componenti della Quinta commissione, sono intervenute per denunciare i numeri allarmanti delle liste d'attesa per le impegnative di residenzialità, per chiedere un maggiore sostegno economico alle migliaia di famiglie che devono far fronte agli elevati costi delle rette, nonché una risposta più adeguata da parte della Regione ai bisogni di una popolazione sempre più anziana. Per Chiara Luisetto “è mancata la programmazione regionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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