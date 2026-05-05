Comunicato Stampa | Proposta di legge statale per disciplinare accesso dei minori a smartphone e social

Una nuova proposta di legge statale mira a regolamentare l'accesso dei minori a smartphone e social network. La normativa prevede limitazioni e regole specifiche per garantire un uso più sicuro e consapevole dei dispositivi digitali. Il testo è stato presentato alle autorità competenti, con l’obiettivo di affrontare le modalità di accesso e i filtri necessari per tutelare i minori. La responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di chi ha redatto il comunicato.

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