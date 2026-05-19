Comunicato Stampa | CVR - Proposta normativa per semplificare l' accesso alle ZTL degli agenti di commercio

Oggi si è tenuta una conferenza nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, in cui è stata presentata una proposta normativa volta a semplificare l’accesso alle ZTL per gli agenti di commercio. La proposta mira a ridurre le difficoltà burocratiche e a facilitare il passaggio all’interno delle zone a traffico limitato. Durante l’incontro, sono stati illustrati i principali aspetti della proposta e le sue implicazioni pratiche per gli operatori coinvolti.

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(Arv) Venezia, 19 maggio 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale, l'avvocato Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica) ha presentato e depositato il Progetto di legge, a sua firma, ‘Disposizioni per l'accesso degli agenti e rappresentanti di commercio alle Zone a Traffico Limitato', che ha l'obiettivo di favorire una gestione uniforme, efficiente e semplificata dell'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) da parte degli agenti e rappresentanti di commercio operanti nel territorio regionale. Erano presenti Franco Roccon, Presidente Usarci Belluno e segretario Usarci Veneto, Domenico Marsella, Presidente Usarci Vicenza, e Alberto Anselmi, Presidente Usarci Venezia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CVR - Proposta normativa per semplificare l'accesso alle ZTL degli agenti di commercio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunicato Stampa: Lovat(ResistereVeneto):“Proposta normativa per riconoscere condizione insularità funzionale Venezia"Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Davide Lovat (Szumski Resistere Veneto), ha presentato il...