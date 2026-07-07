La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato i pareri sui progetti di legge relativi a housing e edilizia residenziale pubblica. La decisione è stata presa durante una seduta svoltasi il 7 luglio 2026. La commissione ha esaminato le proposte di legge, esprimendo pareri favorevoli o contrari, senza apportare modifiche. Il procedimento legislativo proseguirà ora nelle fasi successive.

(Arv) Venezia, 7 luglio 2026 - La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha espresso parere positivo, a maggioranza, senza voti contrari, ai progetti di legge in materia di sostegno alla priorità housing e di edilizia residenziale pubblica incardinati nella Seconda commissione, che può così proseguire l'iter istruttorio in vista del via libera definitivo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Via libera a pareri su progetti di legge in materia di housing ed Erp

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