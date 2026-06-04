Comunicato Stampa | CRV - Social Housing e contrasto all' occupazione abusiva alloggi erp

Notizia in breve

La seconda commissione ha approvato un ordine del giorno per rafforzare il contrasto all’occupazione abusiva di alloggi ERP. La proposta prevede interventi più severi e controlli più frequenti sugli immobili pubblici. Nessuna modifica alle norme esistenti, ma un impegno a intensificare le azioni contro le occupazioni illegali. La decisione è stata presa durante una riunione tenutasi questa mattina, con il consenso di tutti i membri presenti.