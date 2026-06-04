Comunicato Stampa | CRV - Social Housing e contrasto all' occupazione abusiva alloggi erp
La seconda commissione ha approvato un ordine del giorno per rafforzare il contrasto all’occupazione abusiva di alloggi ERP. La proposta prevede interventi più severi e controlli più frequenti sugli immobili pubblici. Nessuna modifica alle norme esistenti, ma un impegno a intensificare le azioni contro le occupazioni illegali. La decisione è stata presa durante una riunione tenutasi questa mattina, con il consenso di tutti i membri presenti.
(Arv) Venezia, 4 giugno 2026 - La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), alla presenza dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha completato l'esame del Progetto di legge n. 72, ovvero il Disegno di legge della Giunta regionale “Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing”, definendo un Testo con modifiche che ora verrà trasmesso alla Prima commissione per l'acquisizione del parere di competenza. È stato quindi votato l'abbinamento del Progetto di legge regionale n. 66,... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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