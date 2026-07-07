Comune di Sabaudia e Italgas insieme per la riqualificazione del verde

Il Comune di Sabaudia e Italgas hanno completato i lavori di riqualificazione dell’area verde di Viale Regina Elena. Gli interventi sono stati realizzati nell’ambito del progetto “Click To Be Green” di Italgas, che utilizza i servizi digitali del Gruppo per favorire benefici ambientali concreti. La riqualificazione riguarda la sistemazione degli spazi verdi e l’installazione di nuove infrastrutture. L’intervento si inserisce in un piano di miglioramento urbano sostenibile.

Sabaudia, 7 luglio 2026 – Il Comune di Sabaudia e Italgas annunciano la conclusione degli interventi di r iqualificazione dell’area verde di Viale Regina Elena, realizzati nell’ambito del programma “Click To Be Green” di Italgas, che trasforma l’utilizzo dei servizi digitali del Gruppo in benefici ambientali concreti. L’intervento ha interessato il sistema delle aiuole centrali di Viale Regina Elena, uno dei principali assi urbani di collegamento del centro cittadino, con l’obiettivo di restituire continuità e valore paesaggistico al verde pubblico, migliorare la qualità ambientale dell’area e favorire una maggiore fruibilità degli spazi da parte della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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