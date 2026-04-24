Avviata la riqualificazione del parco Falcone | più verde servizi e spazi per i cittadini

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Falcone nel III Municipio, nell’area di Borgo Sanzio. L’intervento interessa circa 10 ettari di spazio verde e prevede l’ampliamento dei servizi e degli spazi a disposizione dei cittadini. La riqualificazione coinvolge interventi di piantumazione, miglioramenti alle strutture esistenti e nuove aree dedicate al tempo libero. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane.