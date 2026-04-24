Avviata la riqualificazione del parco Falcone | più verde servizi e spazi per i cittadini
Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Falcone nel III Municipio, nell’area di Borgo Sanzio. L’intervento interessa circa 10 ettari di spazio verde e prevede l’ampliamento dei servizi e degli spazi a disposizione dei cittadini. La riqualificazione coinvolge interventi di piantumazione, miglioramenti alle strutture esistenti e nuove aree dedicate al tempo libero. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane.
Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Falcone, nel III Municipio (zona Borgo Sanzio), un intervento di rigenerazione urbana che interessa un’area di circa 10.000 metri quadrati. Lo ha reso noto l’assessore al verde Giovanni Petralia che ha effettuato un sopralluogo nel cantiere.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Parco della Lucchina: al via la più grande riqualificazione del verde nel municipio XIVEntro giugno 2026 partiranno i lavori, dalla durata di dodici mesi, che interesseranno lo spazio verde compreso da via Cesira Fiori, via Camilla...
Nuovi alberi tra i villini e la riqualificazione del parco. Rinasce il verde di Città GiardinoGiardinieri al lavoro nel cuore di Città Giardino, il quartiere storicamente connotato da villini e filari alberati che nel tempo ha subito una...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Terminati i lavori in via Entella.; Spazio pubblico. Piazza Arcobalena diventerà una piazza verde; Piazza Europa cambia volto: avviata la nuova fase di riqualificazione; Per la riapertura del Cacao.
Colle, lo stato dei lavori pubblici: manutenzioni, riqualificazioni e cura del territorioCOLLE DI VAL D'ELSA. Con la Primavera sono partiti a Colle di Val d’Elsa gli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione urbana e cura del Speranza: Si tratta di interventi necessari c ... ilcittadinoonline.it
Roma Forte Aurelio: inaugurato dopo la riqualificazione. Al taglio del nastro i ministri Giorgetti e Giuli, il sindaco GualtieriCerimonia ufficiale per l’apertura straordinaria, presentata da Nancy Brilli. Gualtieri: «Lavoro più spettacolare e più compiuto» ... roma.corriere.it
Parco Falcone, avviata riqualificazione Catania: più... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook
Il Pastaio, negli Stati Uniti avviata la produzione di gnocchi x.com