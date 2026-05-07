Riposto ottiene nuovi fondi per il verde urbano e la riqualificazione del centro storico

Riposto riceve un finanziamento di 50 mila euro dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente. I fondi sono destinati a interventi di riqualificazione del centro storico e di miglioramento del verde urbano. La somma è stata concessa nell’ambito di un finanziamento regionale volto a sostenere lo sviluppo locale. La città si prepara a utilizzare queste risorse per progetti specifici di riqualificazione e tutela ambientale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Finanziamento regionale da 50 mila euro per il territorio. Nuove risorse in arrivo per la città di Riposto grazie a un finanziamento concesso dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente. Il Comune è infatti tra gli enti beneficiari del contributo destinato a interventi di sviluppo e rigenerazione del verde urbano ed extraurbano, ottenendo 50 mila euro da investire nella riqualificazione di diverse aree cittadine. L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini attraverso opere mirate, con particolare attenzione alle zone del centro storico. Gli interventi previsti nelle principali aree cittadine.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Riposto ottiene nuovi fondi per il verde urbano e la riqualificazione del centro storico Notizie correlate Riposto ottiene 300 mila euro dalla Regione per la riqualificazione del mercato del pesce e dell'area di sbarco"Si tratta di un finanziamento strategico - dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta - perché investe direttamente su uno dei cuori produttivi... Hub urbano, Forlì candida il centro storico e va a caccia di fondi regionali: "Vogliamo rigenerare il cuore della città"L’iniziativa punta dunque a trasformare il centro storico in un polo più attrattivo e vivibile, dove commercio, artigianato e spazi pubblici si...