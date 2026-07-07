Competenze digitali dei docenti disponibile il questionario di autoriflessione DigCompEdu | sei livelli per valutare l’uso delle tecnologie nella didattica

È stato reso disponibile un questionario di autoriflessione per valutare le competenze digitali dei docenti, basato sul quadro europeo DigCompEdu. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove questa iniziativa nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il questionario permette di individuare sei livelli di competenza relativi all’utilizzo delle tecnologie nella didattica. La finalità è supportare la formazione degli insegnanti e migliorare l’integrazione digitale nelle scuole.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove, nell’ambito del PNRR, l’adozione del quadro europeo DigCompEdu per la formazione dei docenti sull’uso delle tecnologie nella didattica. Al centro c’è anche il questionario di autoriflessione predisposto dalla Commissione Europea, che consente agli insegnanti di valutare il proprio livello di competenza digitale. I docenti possono misurare il proprio livello di competenza digitale attraverso un questionario di autoriflessione predisposto dalla Commissione Europea. Lo strumento è collegato al quadro europeo DigCompEdu, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicate alla formazione del personale scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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