Competenze digitali | il 43% degli studenti risulta insufficiente arrivano i 4 livelli del DigComp 3.0 per colmare il divario tra scuola e lavoro

Secondo un rapporto recente, il 43% degli studenti in Europa ha competenze digitali insufficienti. La Commissione europea ha presentato una nuova versione del quadro di riferimento DigComp 3.0, che definisce quattro livelli di competenza digitale. L’obiettivo è ridurre il divario tra le competenze acquisite a scuola e quelle richieste dal mondo del lavoro. Il rapporto è stato pubblicato dal Joint Research Centre della Commissione europea.

Il Joint Research Centre della Commissione europea ha da poco pubblicato la nuova edizione del quadro di riferimento continentale per le competenze digitali. Il documento, elaborato nel 2025 e curato dagli esperti J. Cosgrove e R. Cachia, prende il nome di DigComp 3.0. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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